La reazione di questo bulldog al solletico ti piacerà da morire.

Ci sono così tante reazioni al solletico, e spesso quando siete piccoli dovete subire questa sorta di tortura, che è stata provata anche a questo bulldog francese.

Questo video ha dimostrato che in alcune famiglie, nemmeno gli animali domestici sono al sicuro. Questo è il caso del bulldog in questo video che vive in Pennsylvania ed è la cavia ideale trovandosi sul divano con la pancia bella a disposizione. La sua reazione è adorabile e troppo divertente.

Questo cucciolo è simpatico e sembra che gradisce il solletico. Assicurati di condividere questo video con i tuoi amici se ti piace questo cane.