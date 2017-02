Angelina Jolie ha parlato del suo divorzio con Brad Pitt per la prima volta.

Lo scorso settembre, l’attrice e regista ha presentato istanza di divorzio citando “differenze inconciliabili” e dicendo che era indispensabile “per la salute della famiglia”.

Angelina Jolie ha parlato apertamente della sua famiglia raccontando che si è trattato di un “anno difficile” per loro, dal momento che lei e Brad Pitt hanno interrotto il loro matrimonio.

E’ stato poi detto che Pitt aveva picchiato uno dei suoi figli durante un volo in aereo. L’FBI aveva poi valutato le accuse, ma si scoprì che Pitt in realtà non aveva fatto nulla.

Nel mese di gennaio, l’ex coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno detto che stavano mantenendo i dettagli del loro divorzio riservati utilizzando un giudice privato.

Ora Jolie ha parlato del loro divorzio in un’intervista per la prima volta. “Non voglio dire molto su questo, se non per dire che è stato un momento molto difficile”, ha detto a BBC World News. “Siamo una famiglia e saremo sempre una famiglia, e noi supereremo questo momento e speriamo di essere una famiglia più forte dopo questo”.

Alla domanda come sta affrontando il divorzio, la Jolie ha risposto: “Molte, molte persone si trovano in questa situazione. Tutta la mia famiglia sta attraversando un momento difficile. Noi siamo e sempre saremo una famiglia. Sto cercando un modo per farci sentire più forti e vicini.”

Jolie e Pitt si erano messi insieme nel 2004, sposandosi nel mese di agosto del 2014. Hanno sei figli insieme.