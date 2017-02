Dopo 21 candidature, Kevin O’Connell vincerà il suo Oscar?

Date una statuetta a Kevin O’Connell.

L’esperto in registrazione sonora Kevin O’Connell ha ottenuto la sua nomination numero 21 all’Oscar per Hacksaw Ridge. Secondo l’Accademia, l’artista detiene il record per maggior numero di nomination agli Oscar senza una sola vittoria.

Se Hacksaw Ridge spezzerà la striscia perdente di Kevin O’Connell, di sicuro non mancheranno i discorsi sparsi nel cassetto tra cui scegliere. Nel corso degli anni, ha ottenuto 21 nomination agli Oscar per il sound mixing, ma non ha una sola statuetta in casa da mostrare ad amici e parenti.

“Io non presto molta più attenzione a quella roba”, dice O’Connell. “Mi sento quasi come se questa fosse una rinascita, lo sapete?.”

O’Connell è il responsabile del sonoro nel film, quindi un ruolo molto importante

“Io sono solo l’uomo dietro un enorme team di persone che lavorano per rendere perfetto il suono in un film,” ha spiegato.

O’Connell lavora nella fase di mixing presso gli Sony Studios a Culver City, in California. Il suo ufficio è un cinema. La sua scrivania è una console che copre la lunghezza della stanza. Si siede dietro centinaia di tasti che si illuminano e lampeggiano continuamente.

I suoi primi lavori sono stati per il sonoro di film classici come Star Wars: L’Impero colpisce ancora, Grease e I predatori dell’arca perduta. Ai tempi in cui tutto era analogico, O’Connell doveva mixare i filmati in tempo reale.

Durante le riprese delle scene di battaglia per il film Hacksaw Ridge, O’Connell ha detto che le esplosioni sembravano petardi ed i fucili sembravano pistole. Così il suo team, che comprende Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace, ha dovuto editare il tutto. Hanno usato le registrazioni audio storicamente accurate per ricreare una delle più sanguinose battaglie della seconda guerra mondiale.

Vedremo se riuscirà a portarsi a casa la statuetta questa volta.