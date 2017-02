Lana Del Rey pubblica il video per Love, il suo miglior singolo negli ultimi anni.

Partiamo col presupposto che Love è il miglior singolo di Lana Del Rey degli ultimi anni, quelli dell’ultimo album purtroppo non hanno inciso.

Ma quanto è bella questa canzone? La vocalità è incredibilmente favolosa.

Ora per suo fortuna e merito si ritrova a promuovere un brano di spessore, come quelli del passato, tipo Summertime Sadness, per esempio. Tre giorni dopo il rilascio del brano negli store digitali è arrivato il video musicale ufficiale per promuovere il singolo “Love“, il primo estratto dal quarto album in studio di cui ancora non conosciamo il titolo.

Diretto da Rich Lee, il film si presenta per la sua metà in bianco e nero, e per l’altra a colori. Non è la prima volta che vediamo questo contrasto nelle clip di Lana, che sono sempre molto armoniose dal punto di vista della fotografia. E’ un video nostalgico, ottimo per questa ballata, con riferimenti agli anni 70′, tanto che nella fine del video Lana si ritrova nella superficie lunare con la sua band. Complimenti Lana, bentornata.