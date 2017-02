Nella bellissima cornice del Lounge Bar dello Sheraton Diana Majestic in Milano, mercoledì 15 Febbraio Faby ha presentato agli Addetti Stampa e alle Blogger la Nuova Collezione Primavera/Estate 2017: I’m Faby!

“Le linee, le forme, i colori, le tendenze ci regalano stimoli diversi e differenti letture. Fin dalle prime fasi di studio delle nostre collezioni, poniamo un’attenzione particolare per creare una sinfonia di colori. Elementi che caratterizzano lo stile Faby, che raccontano la nostra continua ricerca, la nostra dedizione e la nostra passione.”

–

Fabiana Viale

“I’m Faby” è la Nuova Collezione Primavera/Estate 2017 ispirata alla Donna Faby per eccellenza, ovvero Fabiana Viale, Vice Presidente Esecutivo di Faby, Cavaliere della Repubblica Italiana per il suo contributo nell’industria della cosmetica in Italia, e indiscussaRegina dei Colori.

La Nuova Collezione nasce sulla scia delle tendenze viste sulle passerelle di moda, ma con cui Faby collabora nel dietro le quinte, dettando anch’esso tendenza e stile. Pensate che gli addetti ai lavori ideano una nuova collezione almeno un anno e mezzo prima!

La Collezione è composta da 12 nuance di colore, si va dai colori più vibranti come il verde Caraibi e l’aragosta, ai toni più teneri e giocosi come il rosa, il glicine, il puro verde pastello, fino al beige e al tortora e alle più decise sfumature di cioccolato e terra bruciata. Ogni colore Faby porta un nome, spesso legato ad una piccola storia ispirata al cinema, alla letteratura, ai viaggi, alla musica, o ad antichi ricordi; in questo caso, ogni nome rispecchia un lato della personalità eclettica, passionale, dolce e soave di Miss Fabiana Viale.

Durante l’evento, per intrattenere e coccolare Addetti Stampa e Blogger, oltre ad un stuzzicante buffet per la prima colazione, Faby offriva una manicure completa per testare sul campo la Nuova Collezione “I’m Faby”. Vi dico che è stato difficilissimo scegliere un solo colore da indossare, questa Nuova Collezione attira la mia attenzione come non mai. Adoro i toni pastello, delicati ma vibranti, perfetti, come hanno confermato loro, su unghia corta e su unghia lunga, su mano pallida e su mano abbronzata o di carnagione olivastra. E’ stato difficile ma il mio occhio è caduto primo fra tutti su “May The 14th” un color terra di Siena bruciato, un cioccolato a latte con un tocco di malva. May The 14th è dedicato al giorno di nascita di Miss Fabiana, quindi… Happy BDay Fabiana!

Anche per questa Collezione, Faby ha realizzato confezioni full size da 15 ml di prodotto per ciascun smalto, e i kit da 4 mini size acquistabili ad un piccolo prezzo, per poter provare e apprezzare le nuove nuance.

Da ricordare che: