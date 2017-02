Oscar 2017: Mahershala Ali o Dev Patel faranno la storia?

Attenzione a questo scenario, perché la cerimonia degli Oscar spesso è stata accusata di essere troppo poco aperta ad altri colori di pelle, quindi, questi due nomi per gli Oscar: Dev Patel e Mahershala Ali, potrebbero rappresentare una sorta di rivalsa per Hollywood.

Si porteranno a casa un Academy Award a fine mese?

Ali era considerato il favorito dopo aver vinto un premio agli Screen Actors Guild per il suo ruolo in Moonlight, ma ora l’anglo-indiano Dev ha aderito al fronte della corsa dopo la sua vittoria ai BAFTA per il film Lion in Gran Bretagna, nella giornata di Domenica (12 Febbraio 2017).

Se una delle due stelle vincerà l’oscar, il 26 febbraio 2017, farà la storia. Dev diventerà il primo attore di origine indiana a vincere un Oscar per la recitazione ed Ali sarà il primo musulmano a vincere un Oscar per la recitazione.

In più c’è da aggiungere un fatto: la nazione in questi mesi ha protestato per il divieto imposto da Trump che vieta gli spostamenti ai musulmani in USA. Non ci sarebbe da meravigliarsi se la giuria dovesse consegnare un premio come connubio con la nazione.

Patel ha fatto dei commenti politici durante la stagione dei premi di quest’anno. Ha criticato lo sfarzo ed il glamour delle premiazioni così come il divieto dell’immigrazione per i musulmani.

“Che cosa stiamo facendo?” Patel ha chiesto a The Hollywood Reporter. “Quello che stiamo facendo è camminare in questi tappeti rossi quando le persone non possono nemmeno uscire da un aeroporto.”

L’attore è rimasto sconvolto quando ha saputo che le persone venivano allontanate dagli Stati Uniti solo a causa della loro religione.