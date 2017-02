Shakira va di bachata in Deja Vu. Ascolta la sua nuova canzone con Prince Royce.

Ovviamente, in ogni sito musicale che si rispetti, una nuova canzone di Shakira deve essere pubblicata, anche se canta col coro della chiesa.

Sapevamo che il 2017 avrebbe incluso più singoli in spagnolo e questo Deja Vu è uno di questi.

Prince Royce rilascerà questa domenica il suo quinto album in studio, un progetto intitolato “FIVE“, proprio a significare il numero dei suoi dischi, ed il nuovo singolo è stato pubblicato questo lunedi mattina. E’ la canzone “Deja Vu“, e per nostra fortuna, è una collaborazione con la star colombiana Shakira.

Questa tra Prince Royce e Shakira è la prima collaborazione in assoluto. Deja Vu è un brano carino, una bachata mid-tempo in cui Shakira e Prince Royce cantano che preferiscono restare da soli piuttosto che tornare con la persona che gli ha fatti soffrire in passato.

Ascolta Shakira con Deja Vu qui sotto.

Testo per Deja Vu di Shakira e Prince Royce

Ayayayayayayai

Ayayayayayayai

[Verso 1: Shakira & Prince Royce]

Tú me abriste las heridas

Que ya daba por curadas

Con limón, tequila y sal

Una historia repetida

Solamente un déjà vu

Que nunca llega a su final

[Ponte: Prince Royce & Shakira]

Mejor me quedo solo

Y me olvido de tus cosas

De tus ojos

Mejor esquivo el polvo

No quiero caer de nuevo en esa foto de locura

De hipocresía total

[Ritornello: Ambos, Shakira & Prince Royce]

Quién puede hablar del amor?

Y defenderlo?

Que levante la mano, por favor

Quién puede hablar del dolor?

Pagar la fianza

Pa’ que salga de mi corazón

Si alguien va a hablar del amor

Te lo aseguro

Esa no voy a ser yo

Esa no voy a ser yo