Vin Diesel duetta con Selena Gomez in It Ain’t Me, il singolo di Kygo. Ascolta qui l’audio.

Non immaginavamo che Vin Diesel, oltre a fare il macho nei film action, avesse delle buone doti vocali. In pratica Selena Gomez e Kygo hanno collaborato con Vin Diesel per un remix “molto originale” del loro nuovo singolo.

‘It Ain’t Me’ di Kygo con Selena è uscito nella giornata di Giovedi (16 febbraio 2017) ed il primo remix ufficiale è quello con la stella di Fast and Furious.

Dando un’occhiata sul profilo Instagram di Vin Diesel abbiamo notato che ha pubblicato una foto con cui ha ricordato questa nuova esperienza.

“WOW!!!! Il nuovo mix di Kygo è sulla mia pagina Facebook. Ho fatto un passo fuori dalla mia zona di comfort per questo, haha. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie @kygomusic per la produzione di questa hit del 2017! Grazie per aver creduto in me abbastanza per chiedermi di cantare. Grazie @Selenagomez per aver portato quella bella e magica voce. #kygoselenavin #ItAintMe #gratefultomakemagic #believeinyou.” – scrive Vin su Instagram