Angelina Jolie cucina e mangia i ragni con i suoi bambini in Cambogia.

Angelina Jolie ha mostrato come cucinare ragni, grilli e scorpioni nel corso di una visita in Cambogia in un nuovo video con la BBC.

L’attrice-umanitaria, 41 anni, ha fatto vedere al giornalista ed ai suoi figli: Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 10, ed ai due gemelli Knox e Vivienne, 8, come prepararsi queste prelibatezze, rimuovendo le zanne da una tarantola prima di soffriggerla in padella. E’ andata a scuola di cucina da Bear Grylls?

“You want to share a spider?” – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20 febbraio 2017

“Penso che ci sia una verità riguardo alla sopravvivenza durante la guerra, naturalmente. Quando le persone erano affamate, erano in grado di sopravvivere con cose come queste, e lo hanno fatto.”

L’attrice ha rivelato di aver provato a mangiare insetti in un suo viaggio precedente in Cambogia. (Jolie ha adottato il figlio maggiore in uno degli orfanotrofi del paese nel marzo del 2002, quando aveva solo 7 mesi).

“Si inizia con i grilli. Grilli ed una birra, e poi si passa alle tarantole”, ha detto.

Quando gli insetti sono stati rosolati, la Jolie li ha messi sui vassoi e li ha distribuiti. Buon appetito.