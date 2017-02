Due nuove clip da “La Legge Della Notte”, il film di e con Ben Affleck.

Manca ormai poco all’uscita del film “La Legge Della Notte“, diretto ed interpretato da Ben Affleck. Le sale cinematografiche italiane si allestiranno in modalità gangster il 2 marzo 2017 per accogliere questo nuovo lavoro di Ben (Argo, The Town). Lo accompagneranno in questa sfida Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Chris Messina e Chris Cooper.

Vi mostriamo in anteprima due clip del film che la Warner Bros ha pubblicato nella giornata di ieri (20 febbraio 2017):

Qui sotto la sinossi ufficiale del film:

La Legge della Notte è ambientato nei ruggenti anni ’20 quando il Proibizionismo non riesce a fermare il fiume d’alcool che invade gli speakeasy della mala. Chiunque con abbastanza ambizione e nervi saldi ha l’opportunità di ottenere rapidamente potere e denaro e così Joe Coughlin, il figlio di un commissario della Polizia di Boston, da tempo ha voltato le spalle alla sua rigida educazione per diventare un fuorilegge. Però perfino tra i criminali esistono delle regole e Joe infrange la più grande: incrocia il suo cammino con un potente boss, rubandogli soldi e donna. L’incontro finisce in tragedia, conducendo Joe su un percorso di vendetta, ambizione, amore e tradimenti che lo costringe a lasciare Boston per Tampa e i suoi contrabbandieri di rum.

Affleck ha anche scritto la sceneggiatura, tratta dal premiato best seller di Dennis Lehane e che segna la seconda collaborazione tra i due nativi di Boston, dopo il celebrato dramma, Gone Baby Gone.

La Legge della Notte è stato prodotto da Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson per la Appian Way; e da Ben Affleck e Jennifer Todd per la Pearl Street Films. Chris Brigham, Dennis Lehane e Chay Carter sono stati i produttori esecutivi.

Dietro la macchina da presa, Affleck ha lavorato con il direttore della fotografia tre volte premio Oscar®, Robert Richardson (JFK,The Aviator, Hugo), lo scenografo candidato all’Oscar® Jess Gonchor (True Grit, Foxcatcher), il montatore premio Oscar® William Goldenberg (Argo) e la costumista candidata all’Oscar® Jacqueline West (Il curioso caso di Benjamin Button, Argo). La colonna sonora è stata composta da Harry Gregson-Williams.