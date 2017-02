Katy Perry immagina uno strano futuro nel video per Chained to the Rhythm.

Dopo aver condiviso un teaser durante il fine settimana, Katy Perry ha aperto le porte al suo parco di divertimenti futuro nella giornata di oggi.

Nel video per Chained to the Rhythm, Katy indossa abiti stile film anni 90′ ambientati sul futuro e sta in un parco di divertimenti abbastanza pittoresco per l’occasione.

Il video è stato diretto da Matthew Cullen e girato presso il Six Flags Magic Mountain – che è un grandissimo parco divertimenti statunitense situato nella periferia nord di Los Angeles – in California nel mese di gennaio. Nel video ci sono anche alcuni riferimenti alla politica, a Trump soprattutto, con un gioco chiamato “The Great American Dream Drop”, una sorta di casetta dove le coppie di innamorati vengono fatte salire in aria e poi sbattuti con violenza verso il basso.

Verso la fine della clip, Perry rimane estasiata di fronte alla performance di Skip Marley che salta fuori dallo schermo. Il brano non è così eccelso per essere il primo singolo di Katy Perry, però non è nemmeno da buttare. Guardate la clip qui sotto.