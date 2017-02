Keanu Reeves ha parlato della possibilità di rilanciare il franchise di Matrix.

Keanu Reeves rivela come poteva essere convinto a fare ‘The Matrix 4’

Reeves ed il suo collaboratore in The Matrix, Laurence Fishburne, si sono recentemente riuniti nel film John Wick: Chapter Two – guarda qui il trailer -, che sta piacendo e non poco alla critica estera, ma entrambi ricordano che sono trascorsi più di 13 anni da quando hanno interpretato i loro mitici ruoli di Neo e Morpheus. Vuoi la pillola rossa o quella blu?

Alla domanda riguardo un quarto film, Reeves ha detto a Yahoo! Movies: “I Wachowski avrebbero dovuto essere coinvolti. Avrebbero dovuto scriverlo e dirigerlo, e poi mi piacerebbe vedere la storia.” Ha poi aggiunto: “Sarebbe strano, ma perché no? La gente muore, le storie non lo fanno.”

I fratelli sceneggiatori e registi hanno di recente supervisionato la serie sci-fi Sense8. Il loro ultimo film è stato il famigerato flop del 2015 “Jupiter – Il destino dell’universo” con Channing Tatum e Mila Kunis.

Ovviamente, tutti vorremo vedere un nuovo film di Matrix, l’importante è che sia fatto bene.