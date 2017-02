Guarda il trailer di King Arthur: Il Potere Della Spada con Charlie Hunnam come Artù.

Photo Credit To Foto di Courtesy della Warner Bros Picture

Tutti amano questa storia legata ad Excalibur. Magari non sarà come il film del 1981 ma questo King Arthur: Il Potere Della Spada si presenta bene nel primo trailer.

Invece di trasformare East London in una pioggia di proiettili, come nella maggior parte dei suoi film, Guy Ritchie – il regista del film – ricrea la storia del 5° secolo su Camelot ma optando per un atmosfera molto cappa e spada.

Charlie Hunnam è l’aspirante re che torna nella sua casa dopo anni di esilio, ma inizialmente non potrà prendere il trono del re crudele Vortigern (Jude Law).

“Non ho mai avuto alcun potere, o il desiderio di raggiungerlo,” Arthur di Hunnam giura nel teaser.

Tuttavia, Arthur non può stare ai giochi sporchi di Vortigern e quindi cercherà degli alleati tra le persone di Londinium.

Se vi stavate chiedendo se fosse ancora possibile fare un film di guerra medievale nel 2017, senza i membri del cast di Game of Thrones coinvolti, la domanda è abbastanza pertinente.

Nel film ci sarà anche David Beckham a quanto pare.

King Arthur: Il Potere Della Spada uscirà in Italia l’11 maggio. Qui sotto la sinossi del film.

Questa coraggiosa nuova storia presenta un giovane ragazzo di nome Artù che con la sua gang di fuorilegge vive per le strade di Londonium, senza sapere nulla della vita alla quale è destinato finché non mette le mani su Excalibur – e con essa, sul suo futuro.

Istantaneamente messo alla prova dal potere di Excalibur, Artù è costretto a fare delle scelte difficili. Unendosi alla Resistenza e a una misteriosa giovane donna di nome Ginevra, dovrà imparare a tirare di spada, affrontare i suoi demoni e unire il popolo per sconfiggere il tiranno Vortigern, ladro della sua corona e assassino dei suoi genitori, per diventare Re.