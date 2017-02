Le vendite dell’album di Adele “25” migliorano del 137% dopo i Grammy 2017.

Adele sta dicendo nuovamente Ciao a tutti dai primi posti delle classifiche.

Io avrei ipotizzato che quel Grammy rotto avrebbe avuto più valore di quelli integri, ma non potevo immaginare che le vendite del suo album si sarebbero impennate così tanto.

Una settimana dopo la sua apparizione ai Grammy 2017, dove ha vinto cinque Grammy Awards – leggi qui la lista dei vincitori – col suo album “25“, tra cui l’ambito “album dell’anno”, la cantante britannica è di nuovo nella top 10 della Billboard 200. 25 è passato dalla posizione numero 21 alla numero 6 della classifica degli album più venduti, con 47.000 unità vendute (più 137%), secondo Nielsen Music.

Il totale riflette una metrica di monitoraggio adottato da Billboard nel 2014, che valuta 1.500 ascolti di una canzone come un album venduto e 10 vendite delle tracce digitali come un singolo album venduto. 25 ha raccolto 30.000 vendite di album tradizionali, 14,1 milioni di stream e 67.000 download di canzoni (tra cui 21.000 di Hello, che ha aperto la trasmissione televisiva ed ha guadagnato il Grammy per la canzone e disco dell’anno).

Anche se Adele ha battuto Beyoncé in tutte le principali categorie, quest’ultima ha comunque avuto dei grandi picchi di vendita. Il suo sesto album, Lemonade, è passato dalla posizione numero 33 alla numero 9 nella classifica di Billboard, con 38.000 unità vendute (incremento del 190%).