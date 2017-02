Guarda il video per “Fatti Bella Per Te” di Paola Turci, il brano arrivato 5° a Sanremo 2017.

Il 10 febbraio è stato pubblicato il video musicale per “Fatti Bella Per Te”, il singolo con cui Paola Turci ha conquistato il 5° posto a Sanremo 2017, vinto da Francesco Gabbani col pezzo Occidentali’s Karma.

Il brano è una dedica a se stessa, una donna che dopo un bruttissimo incidente in auto, con 13 interventi al viso, è riuscita a ritrovare la forza dentro di lei, si è liberata da molte paure ed ora ha ritrovato la fiducia che in un certo periodo stava mancando. Il suo viso è tornato a mostrarsi ed anche la sua musica, il cui significato puo’ identificarsi in ogni donna che ha bisogno di ritrovare la propria autostima.

Nella clip video diretta da Claudio Zagarini e Giada Job vediamo Paola camminare nella bella Villa Borromeo di Cassano d’Adda mentre canta Fatti Bella Per Te. Oltre a lei ci sono anche diverse modelle, tra cui una Wonder Girl di questo sito, cioè Francesca Semenza. Una curiosità del film è che ognuna delle modelle si ritrova di fronte allo specchio in diverse scene, quasi a simboleggiare il legame dell’oggetto con l’immagine e personalità femminile. Quando ti guardi allo specchio “Fatti Bella Per Te”.

Guarda qui sotto il video per Fatti Bella Per Te di Paola Turci.