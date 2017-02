Ed Sheeran canta Touch delle Little Mix in Acustico e Shape Of You.

Ed Sheeran in live è sempre ottimo.

Ed Sheeran si è fermato da BBC Radio 1 nello speciale “Live Lounge” per eseguire un set acustico, e non solo quello.

Ovviamente nella scaletta non poteva mancare la sua super hit “Shape of You“, ed oltre a questa, è stata aggiunta una cover inattesa, ma che rende omaggio ad una band inglese. Ed Sheeran ha scelto di cantare l’ultimo singolo delle Little Mix “Touch“. Ha scelto un arrangiamento diverso dall’originale, affidandosi al sound della sua fedele chitarra.

Davvero bella questa versione mid-tempo, dovrebbero accordarsi per farla diventare un remix ufficiale di Touch quanto prima. Ascolta qui sotto le esibizioni, la prima con Touch e la seconda con Shape Of You.