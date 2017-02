Meghan Trainor pubblica qualche anteprima del video per ‘I’m a Lady’.

Meghan Trainor si sta preparando a rilasciare una nuova canzone questa settimana e stiamo parlando di ‘I’m a Lady’.

Mentre Trainor non ha ancora dato alcune anticipazioni della canzone in sé, ha condiviso qualche frammento o indizio riguardo al video musicale per il brano. mostrando il suo abbigliamento. In una foto indossa un cappello a cilindro ed una giacca bizzarra.

Nei suoi messaggi, Meghan Trainor ha detto che la nuova canzone sarebbe uscita Venerdì, 24 febbraio 2017.

Trainor ha parlato della canzone nel mese di dicembre al Jingle Ball di KIISFM, come riporta MTV, descrivendola come “un pezzo alla Meghan Trianor, ottimista, un inno all’amore, come quelli che faccio io!” Ha anche detto che è stato scritto per il prossimo film sui Puffi “Get Smurfy”, che uscirà nel mese di aprile 2017.

Guarda qui sotto alcuni post condivisi da Meghan Trainor.

I’m pretty cute and pretty smart #ImALadymusicvideo #IMALADY THE SONG COMES OUT SOON!..: @ryan.trainor Un post condiviso da Meghan Trainor (@meghan_trainor) in data: 17 Feb 2017 alle ore 14:23 PST

@thankyoumeghann #ImALady Un post condiviso da Meghan Trainor (@meghan_trainor) in data: 22 Feb 2017 alle ore 01:00 PST

When they tell you to be extra smiley on the next take- @charmladonna @hannahluxdavis #imaladymusicvideo #IMALADY THE SONG COMES OUT ON FRIDAY!!!!! Un post condiviso da Meghan Trainor (@meghan_trainor) in data: 22 Feb 2017 alle ore 00:28 PST