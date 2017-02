Tom Hanks sta scrivendo il suo primo libro. Ecco di cosa parlerà.

Tom Hanks sta scrivendo il suo primo libro che comprenderà una raccolta di racconti.

Alcune storie saranno caratterizzate da 17 racconti, messi insieme su una macchina da scrivere diversa. Hanks raccoglie macchine da scrivere d’epoca e possiede le more di 100 di loro.

Sarà pubblicato da Knopf nel mese di ottobre, secondo USA Today. In una dichiarazione, Hanks, che ha iniziato a scrivere il libro nel 2015, ha detto:

“Nei due anni di lavoro sulle storie, ho fatto film a New York, Berlino, Budapest, ed Atlanta, ed ho scritto in tutti quei momenti. Ho scritto in vacanza. ho scritto sugli aerei, a casa, ed in ufficio. Quando ho potuto effettivamente fare un calendario, e tenerlo, ho iniziato a scrivere la mattina dalle 9 alle 13.”

Sonny Mehta, direttore di Knopf, ha detto che leggendo un racconto di Hanks nel The New Yorker diversi anni fa “fu stato colpito dal suo comando vocale notevole come scrittore. Speravo ci potrebbero essere delle storie. Fortunatamente per i lettori, ci saranno.”

Secondo Knopf, le storie di Hanks si concentreranno su temi quali: