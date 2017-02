Tre fondamentali per la comunicazione visiva nell’era digitale.

Il mondo del lavoro è sempre più invaso dai video. Nel 2017 le comunicazioni digitali sono tradizionali, il che significa che Skype, Google Hangouts o altre tecnologie di videoconferenza rappresentano una parte normale della giornata lavorativa.

Queste tecnologie sono ottime perché permettono alle piccole imprese di essere in grado di reclutare dipendenti da qualsiasi luogo e gestire più facilmente i dipendenti remoti. Ci forniscono un modo più personale per interfacciarci con i colleghi che vivono in un’altra zona del paese.

Se volete essere un’impresa di successo, è fondamentale relazionare con diverse controparti e bisogna avere un approccio multimediale.

Qui sotto vi mostriamo alcuni suggerimenti per gestire al meglio le comunicazioni professionali in un mondo connesso, remoto e globale:

1. Siate consapevoli delle vostre espressioni facciali

Quando partecipi ad una video conferenza, ricordati che sei su una fotocamera e la persona o le persone dall’altra parte possono vedere tutte le tue reazioni. Questo potrebbe sembrare ovvio, ma in una chiamata video, ci si concentra troppo sull’altra persona senza pensare alle proprie espressioni naturali, che possono diventare determinanti.

Potresti cercare di moderare alcune delle tue espressioni e reazioni. Questo potrebbe essere particolarmente utile quando si tratta di interagire con persone di altre culture.

2. Prendi un minuto di tempo prima di rispondere

Un modo per rendere la comunicazione più chiara tra voi e la controparte che non conoscete è quello di prendere un pausa leggera senza rispondere immediatamente. In generale, questo è un buon approccio perché ti dà del tempo in più per assorbire le informazioni e quindi rispondere in modo più preciso. Il vantaggio di essere più concentrato e presente riduce al minimo le opportunità di equivoco.

3. Rispetto, Ricerca e Configurazione

Quando si tratta di comunicazione d’impresa in questi giorni, è importante essere universalmente consapevoli delle nostre azioni. Bisogna essere rispettosi e non farci distrarre da e-mail, messaggi istantanei ecc… Durante una chiamata video, l’altra persona può notare una mancata attenzione, che può causare potenziali problemi in un rapporto d’affari.

Se si conosce la nazionalità o background culturale dell’altra persona, è utile fare una ricerca su quella cultura o chiedere ai colleghi che potrebbero avere maggiore esperienza in quella parte del mondo. Assicurati che la tua webcam e l’illuminazione siano ben configurati per non rappresentare un ostacolo alla comunicazione, ed ovviamente la connessione Internet. Questo è un passo molto semplice, ma spesso trascurato. Avere una connessione veloce e stabile è molto importante in questo tipo di comunicazione.