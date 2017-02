Una foto di Alien: Covenant rivela il cast completo del film.

L’equipaggio di Alien: Covenant sorride nella foto di rito… ma saranno felici di vedere l’alieno?

Ridley Scott ci accoglie a bordo della sua nave spaziale per incontrare l’equipaggio ed il capitano Branson (James Franco), che vediamo per la prima volta in questa foto.

È possibile spiare Michael Fassbender in un angolo, anche se non siamo del tutto sicuri quale dei suoi due personaggi viene raffigurato qui.

Naturalmente, l’equipaggio del Covenant farà l’errore gigante di tornare nel pianeta in cui è stato spazzato via ogni membro della Prometheus, e dove è stato trovato un precursore del classico Xenomorfo, Alien.

Secondo Digital Spy, Michael Fassbender ha fatto capire che i suoi due androidi potrebbero non andare d’accordo così bene una volta che sono entrambi a bordo della stessa nave.