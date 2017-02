Zedd si affida alla voce di Alessia Cara per il singolo Stay, ascoltalo qui.

Zedd e la ragazza di origini italiane Alessia Cara hanno rilasciato un singolo dopo che a dicembre si era detto che stavano lavorando insieme in studio.

La collaborazione tra i due è la canzone “Stay“.

La collocazione del singolo sarà nel prossimo album di Zedd, ma per ora non ci sono conferme in merito.

Alessia Cara – ovviamente – canta con la sua voce questo brano EDM mid-tempo.

Il brano suona bene ma è presto per dire se sarà o meno una hit. Anche J-Ax e Fedez hanno ingaggiato la cantante per un brano nel loro nuovo album. Alessia ha una voce bellissima, orgoglio italiano. Guarda il lyric video di Stay qui sotto.