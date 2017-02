Brit Awards 2017, ecco chi ha vinto e le migliori esibizioni in live.

Ecco la lista dei vincitori con il grande premio postumo per David Bowie. Rag’n’ Bone Man, famoso in Italia per il singolo Human, si è potato a casa due premi, mentre Beyoncé e Drake hanno vinto rispettivamente il riconoscimento come artista internazionale dell’anno in versione solista. Adele ha vinto il Global Success Award.

British Male Solo Artist : David Bowie

: David Bowie British Female Solo Artist : Emeli Sandé

: Emeli Sandé British Group : The 1975

: The 1975 British Breakthrough : Rag’n’Bone Man

: Rag’n’Bone Man British Single : “Shout Out to My Ex” by Little Mix

: “Shout Out to My Ex” by Little Mix British Video : “History” by One Direction

: “History” by One Direction Mastercard British Album of the Year : “Blackstar” by David Bowie

: “Blackstar” by David Bowie International Male Solo Artist : Drake

: Drake International Female Solo Artist : Beyoncé

: Beyoncé International Group : A Tribe Called Quest

: A Tribe Called Quest Global Success Award : Adele

: Adele Icon Award : Robbie Williams

: Robbie Williams Critics’ Choice: Rag’n’Bone Man

Ma questo è più di una cerimonia di premiazione, è uno spettacolo. Uno dei più grandi concerti dell’anno. Qui sotto ci sono le migliori esibizioni della serata.

Robbie Williams – medley dal suo nuovo album

Rob ha vinto tanto, come il Brits Global Icon, ma ha portato delle tracce mediocri estratte dall’ultimo album. Ci aspettavamo un’esibizione diversa da lui.

Bruno Mars – That’s What I Like

Il brano dolce ‘That’s What I Like’ non piace alla folla come ‘Uptown Funk’ o ’24K Magic’, quindi forse per molti è risultato abbastanza noioso. Sicuramente non è stata la migliore esibizione per Bruno.

Coldplay & The Chainsmokers – Something Just Like This

Del singolo vi avevamo parlato qui… per quanto riguarda l’esibizione diciamo che è stata senza infamia e ne lode ed i The Chainsmokers non hanno quasi partecipato.

Emeli Sandé – Hurts

Emeli canta attorno alla natura ed accompagnata dagli applausi di tanti ballerini. Purtroppo quei danzatori sanno fare solo quello, ma la bella voce di Emeli vale il biglietto della serata.

Ed Sheeran e Stormzy – Castle On The Hill/Shape Of You

Ad Ed Sheeran basta la sua chitarra per eseguire delle ottime performance. In questo caso è stato raggiunto sul palco da Stormzy. Non male il verso rap nello strumentale per Shape Of You. Davvero sempre bravo Ed.

Skepta – ‘Shut Down’

Skepta ha messo in moto una buona performance, l’unico vero peccato è che la sua esibizione è stata mezzo censurata.

The 1975 – ‘The Sound’

Secondo una nostra amica i The 1975 fanno davvero buon pop e crediamo abbia ragione. La loro esibizione è stata davvero carina ed anche la coreografia è molto scenografica.

Coldplay – Tributo per George Michael

Sicuramente questa esibizione emotiva è stata superiore a quella con i The Chainsmokers. Davvero bello sentire Chris che duetta con la voce di George, la cui immagine è proiettata sul grande schermo.

Katy Perry – Chained To The Rhythm

Katy Perry ha usato questa canzone per prendere in giro due leader: Donald Trump e Theresa May. Due in un colpo solo. Lei sa come fare spettacolo, non c’è dubbio.

Little Mix – Shout Out To My Ex

Le Little Mix con questo singolo non deludono mai in live ed anche questa volta hanno confermato questa tesi.