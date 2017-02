La nuova hit di Enrique Iglesias è Subeme La Radio, ascoltala qui.

Enrique Iglesias torna con Subeme La Radio…ascolta qui il nuovo singolo.

C’è poco da dire, Enrique Iglesias è uno degli artisti più amati in Italia. I suoi brani, quando escono, diventano subito delle hit, ed ora aveva bisogno di rilasciare un nuovo singolo estivo. La primavera sarà un bel ponte per questo brano che raggiungerà il suo apice in estate. Vedrete che con una grande promozione, “Subeme La Radio” sarà una nuova hit. Con “Duele El Corazon” ha conquistato tutti ed ora punta al bis.

“Subeme La Radio” è una collaborazione con gli artisti reggaeton Descemer Bueno, Zion & Lennox. Ovviamente il sound è una fusione tra il pop e reggaeton più latino, non diverso da quello con cui Enrique ha conquistato le classifiche musicali in questi anni.

Enrique in questo brano ti dice di lasciare tutti i tuoi problemi alle spalle, almeno per un po’, e pensa a divertirti… magari ballando la sua musica.