Mel Gibson: “Presto farò un mio film in Italia.”

“Farò un film in Italia, piuttosto presto”: ed è proprio Mel Gibson a pronunciare queste parole e lo fa inaspettatamente durante il Los Angeles-Italia, festival organizzato da Pascal Vicedomini a Hollywood nella settimana che precede gli Oscar.

Mel Gibson, candidato all’Oscar per la regia del dramma sulla Seconda Guerra Mondiale “La battaglia di Hacksaw Ridge“, ha lasciato tutti di stucco.

Non dimentichiamo però che Gibson al festival ha ricevuto un grande premio come “regista dell’anno” ed a premiarlo è stato il grandissimo Sylvester Stallone.

“Sly era il mio consigliere quando ho iniziato a Hollywood. “Amo l’Italia, ho avuto la fortuna di girare nel bel paese, e trovo sempre un’occasione per tornarci.”

Questa è la dichiarazione ufficiale, che non fa altro che accrescere in noi il desiderio di un nuovo film che abbia come sfondo il meraviglioso scenario italiano. Infine ha concluso dicendo una frase in italiano studiata appositamente:

“Non mi alitare addosso la salsa di vongole” …

Salse di vongole o no cosa resta da dire se non: “TI ASPETTIAMO”.