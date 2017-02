Something Just Like This dei The Chainsmokers e Coldplay (Audio e Analisi).

Una collaborazione inaspettata.

La traduzione di questo brano è “Qualcosa proprio come questa” e parlando della canzone, devo dirvi che non mi sarei aspettato qualcosa di questo tipo, se non che avevo visto questi membri collaborare in studio.

Dopo una performance a sorpresa ieri sera ai Brit Awards 2017 a Londra, Inghilterra, I The Chainsmokers hanno rilasciato il loro nuovo brano “Something Just Like This“.

Questa nuova traccia EDM è una collaborazione con band inglese Coldplay ed è inclusa nel prossimo album, l’LP di debutto “Memories: Do Not Open”, in uscita il 7 aprile 2017 con la Columbia Records e Sony Music.

La cosa che non quadra è che i ragazzi hanno da poco rilasciato il video per Paris, senza avere il tempo necessario per promuovere il singolo. Sicuramente il loro calendario è fitto di impegni più avanti e non hanno potuto fare altrimenti. Beh, noi ci godiamo Something Just Like This ora.

Già dai nomi bisogna prestare attenzione al singolo. I The Chainsmokers hanno creato numerose hit nel 2016 ed i Coldplay, beh, manco ve lo sto a dire. E’ una collaborazione originale anche perché segue il sound EDM dei The Chainsmokers.

Purtroppo però, eh si, c’è un purtroppo, il singolo non ha creato in me quell’ebbrezza come i precedenti del duo americano. Mi piace la melodia e l’apertura esaltata dalla bellissima voce di Chris Martin ma il ritornello e lo strumentale non mi dicono nulla. La melodia mi ricorda un po’ un singolo degli anni 90′, se mi viene in mente il titolo lo pubblichiamo in fase di analisi del video. Ascoltate qui sotto Something Just Like This dei The Chainsmokers e Coldplay.