Ed Sheeran pubblica Shape Of You con Stormzy & Major Lazer. Ascolta qui i remix ufficiali.

Due remix per Shape Of You.

Ed Sheeran e Stormzy si sono esibiti sul palco dei Brit Awards 2017 alla O2 Arena il 22 febbraio, a Londra, in Inghilterra. Quella performance deve essere piaciuta a molti – anche a noi – ed il cantante dai capelli rossi ha così deciso di rilasciare un remix ufficiale.

Sarebbe un peccato non promuovere al meglio i singoli “Shape of You” e “Castle on the Hill“, che tanto bene stanno facendo nelle vendite. Ed ha deciso che Shape Of You aveva bisogno di qualche remix ufficiale e così ha chiamato Stormzy & Major Lazer per creare una versione che potesse accontentare lui ed i fan.

Pochi giorni dopo che Sheeran e Stormzy hanno eseguito “Shape of You” sul palco dei Brit Awards, la coppia ha pubblicato il remix tra i vari servizi di musica digitale. Ascoltalo qui sotto tramite Spotify.

Quale preferite tra i due? La versione originale del brano apparirà sul terzo album Divide di Sheeran, in uscita il 3 marzo.