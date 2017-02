Il film horror “Get Out” prende il voto 100% su Rotten Tomatoes.

Get Out è scritto e diretto da Jordan Peele, ed ha guadagnato il rarissimo voto 100 per cento – con 99 giudizi a partire da Giovedi sera – nel sito Rotten Tomatoes.

Cinquanta anni dopo che Sidney Poitier ha capovolto i pregiudizi razziali della famiglia liberale nel film “Indovina chi viene a cena”, Peele ha realizzato un simile confronto, con risultati ben più combustibili, in Get Out.

Get Out è interpretato da Daniel Kaluuya, in una scena il ragazzo chiede: ‘Sanno che sono nero?’ alla fidanzata bianca Rose (Allison Williams) mentre sono pronti a lasciare il loro appartamento in città per un fine settimana nella tenuta agricola dei suoi genitori.

“No”, risponde Rose.

Daniel replica: ‘Sembra che dovresti parlarne; io non voglio essere inseguito fuori dal prato con un fucile da caccia’.

La fase humor in questo filone pone lentamente le basi per le sfumature razziali nel film horror, che viene fornito con una semplice premessa: un uomo di colore di nome Chris viaggia nel nord dello stato con la sua fidanzata bianca Rose per incontrare i suoi suoceri (Bradley Whitford e Catherine Keener), e la situazione si farà strana.

