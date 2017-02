Fiorentina fuori dall’Europa League: pesante il ko inflittogli dal Borussia Monchengladbach.

Notte delle streghe al Franchi. I viola vengono eliminati, a malo modo, dal Borussia Monchengladbach in occasione dei sedicesimi di finale di Europa League.

La banda di Paulo Sousa forte della vittoria per uno a zero rifilata ai tedeschi al Borussia Park, si portano sul 2-0 nella prima mezzora della sfida di ritorno, per poi subire clamorosamente e pesantemente la rimonta degli ospiti griffata da una sontuosa tripletta di Stindl e la rete finale di Christensen. Per i toscani è un brusco ko che rischia di porre un sigillo negativo su questa stagione. Kalinic e compagni oltre ad esser stati eliminati ai quarti di finale di coppa Italia, ora abbandonano anche l’ Europa League, competizione che poteva donare lustro al club dei Della Valle considerando che in campionato i gigliati stazionino all’ottavo posto con quaranta punti all’attivo, a ben otto lunghezze dall’ultimo gradino utile per qualificarsi in zona Europa. Al termine della gara circa trecento supporters viola hanno inscenato una protesta rumorosa ma pacifica nei confronti dei vertici dirigenziali, rei a loro dire di non aver allestito una rosa competitiva per mirare verso traguardi ambiziosi. La sfida contro il ‘Gladbach inizia bene per la compagine ospite che sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Vestergaard che si stampa sul palo. La Fiorentina reagisce e al 15’ minuto si porta in vantaggio con Kalinic che riceve dal limite dell’area un passaggio invitante da parte di Bernardeschi.

L’attaccante prende palla per poi lasciar partire una conclusione angolata che non lascia scampo al portiere avversario Sommer. I gigliati continuano a pigiare il piede sull’acceleratore sfiorando il bis con un doppio tentativo di Chiesa e Bernardeschi, entrambi murati dall’abile portiere elvetico. Al 29’ giunge il 2-0 viola con Borja Valero che approfitta di un grave errore in fase di disimpegno di Vestergaard, gli sfugge via e a tu per tu con l’estremo difensore dei tedeschi non sbaglia. Il centrocampista spagnolo festeggia così, nel migliore dei modi, la sua duecentesima presenza in maglia gigliata. La gara sembra incanalarsi verso un binario unico, con la banda di Paulo Sousa che pare aver ipotecato il passaggio del turno agli ottavi, ed invece il Borussia Monchengladbach reagisce e si procura un calcio di rigore, al 44’, grazie ad un atterramento in area di Astori su Herrmann. L’arbitro portoghese Soares Dias non ha dubbi e decreta il penalty a favore degli ospiti. Dal dischetto si presenta Stindl che con freddezza e precisione spiazza Tatarusanu. Nella ripresa la Fiorentina viene letteralmente travolta dalla verve e dall’aggressività degli uomini di Hecking che credono fortemente nella qualificazione. Al 47’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Drmic impensierisce Tatarusanu con un colpo di testa ravvicinato. Il portiere romeno respinge ma non può far nulla sul tap-in di Stindl che insacca la sfera tra le gambe di Bernardeschi, posizionatosi sulla linea di porta, mettendo a segno la rete del 2-2 che dona ulteriore speranza ai tedeschi. Il sorpasso avviene al 55’ con Stindl che riceve, fuori area, un passaggio, dagli sviluppi di un calcio di punizione, da parte di Hofmann. Il numero tredici tedesco esplode una conclusione radente ed angolata che trafigge l’estremo difensore viola. 2-3 per il Borussia Monchengladbach ed iniziano ad aleggiare spettri preoccupanti sul Franchi. La situazione si compromette definitivamente al 60’ minuto quando Hofmann sfugge via sul versante di destra, sfornando un assist indirizzato a centro area per Christensen che di testa appoggia comodamente in rete. Paulo Sousa, a questo punto, corre ai ripari effettuando al 64’ un doppio cambio togliendo dal rettangolo di gioco Bernardeschi e Badelj per inserire rispettivamente Ilicic e Babacar. Ed è proprio il numero settantadue sloveno a creare i maggiori pericoli, prima su calcio di punizione, colpendo una traversa e a seguire con un tiro da fuori area che non inquadra lo specchio della porta.

La reazione dei viola è tutta qui e al triplice fischio finale dell’arbitro Soares Dias piovono fischi da parte dei tifosi viola su una squadra apparsa smarrita e senza carattere al cospetto della compagine tedesca alquanto grintosa e mai doma. Al termine del match, Paulo Sousa commenta tale sconfitta rimediata, come un pesante ed inaccettabile passo indietro da parte dei suoi uomini. Il tecnico lusitano afferma che i viola avranno il compito, da qui in avanti, di migliorarsi sempre più al fine di scalare posizioni di classifica in campionato. La debacle rimediata con il Borussia Monchengladbach dovrà far riflettere, evidenziando ciò che non va all’interno di un gruppo che a fine febbraio rischia di ritrovarsi senza obiettivi da perseguire. Sousa è ben consapevole del malumore che attanaglia l’ambiente viola, motivo per cui solo attraverso il lavoro costante si potrà venir fuori da questa situazione di impasse. Piange Firenze, ride il Borussia trascinato da uno Stindl superlativo che ha griffato il passaggio del turno della compagine tedesca, che nel computo delle due sfide, tra andata e ritorno, abbia meritato di gran lunga di proseguire la sua corsa in Europa League.