La Juventus affronta l’Empoli con l’obiettivo di proseguire la corsa verso lo scudetto.

Luci allo Juventus Stadium. Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena l’anticipo serale della ventiseiesima giornata di serie A tra Juventus ed Empoli.

I bianconeri, galvanizzati dal successo esterno ottenuto al Do Dragao contro il Porto negli ottavi di Champions League, tornano a concentrarsi sul campionato, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il primo posto, affrontando con il massimo della concentrazione e dell’aggressività l’Empoli guidato da Giovanni Martusciello. I bianconeri sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato e in casa hanno inanellato ventinove successi di fila, rendendo lo Stadium un fortino assolutamente inespugnabile. In classifica, la banda di Allegri occupa il primo posto dall’alto dei sessantatre punti, a ben sette lunghezze dalla Roma seconda e addirittura nove dal Napoli terzo. I toscani, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive e lontani dal “Castellani” non ottengono punti dal 15 gennaio scorso, in occasione del pareggio a reti bianche con la Sampdoria. Il bottino pieno in trasferta latita, addirittura, dalla dodicesima giornata, quando l’Empoli espugnò l’Adriatico di Pescara con un sonoro 0-4. Numeri alla mano, interrompere questo trend ,non particolarmente esaltante, al cospetto dei campioni d’Italia in carica appare assai arduo ed improbabile. Dal punto di vista della classifica, gli azzurri occupano il quartultimo posto, in piena bagarre per non retrocedere, con ventidue punti all’attivo, ad otto dal Palermo terzultimo e momentaneamente aldilà della linea rossa di salvezza. Durante la consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri, ha risposto alle domande riguardanti il caso Bonucci. A suo dire la querelle con il difensore bianconero sia giunta al capolinea. Il numero diciannove juventino è stato spedito in tribuna nella delicata trasferta del Do Dragao, ma di sicuro con l’Empoli tornerà ad occupare, nelle vesti di titolare, la sua posizione al centro della difesa. Per il tecnico livornese tale decisione era assolutamente necessaria al fine di punire un comportamento inaccettabile e sopra le righe tenuto dal calciatore. Comunque, aggiunge l’allenatore bianconero, che al posto di Bonucci, mercoledì sera, abbiano giocato Chiellini e Barzagli, di certo non gli ultimi arrivati, ma uomini esperti e dal sicuro affidamento. Per quanto concerne la sfida contro l’Empoli, Allegri non abbassa affatto l’attenzione. Per il tecnico della Vecchia Signora, bisognerà necessariamente conquistare i tre punti per proseguire la corsa verso lo scudetto. Vincere contro i toscani sarà importantissimo, in quanto significherebbe conquistare un trionfo in meno per giungere al traguardo tanto atteso. Dal quartier generale toscano, invece, Giovanni Martusciello esprime parole d’elogio nei confronti dell’avversario. A suo avviso, la Juventus rappresenti una compagine di prestigio e di primissimo piano a livello europeo. Parlando della sua squadra, il tecnico ischitano, afferma che El Kaddouri sia stato recuperato, così come Skorupski, mentre sarà ancora assente per problemi fisici Mchedlidze. Martusciello – aggiunge – che la corsa verso la salvezza resti alquanto aperta ed impervia. Gli ostacoli sono dietro l’angolo e nonostante i punti di distanza che la separino dal Palermo, non significhi certo che la compagine toscana possa sentirsi al riparo da eventuali pericoli. Secondo il tecnico azzurro sia già un miracolo che l’Empoli disputi il campionato di serie A e che conquistare la permanenza in tale categoria, rappresenti un traguardo prestigioso che molti addetti ai lavori e tifosi, probabilmente, diano erroneamente per scontato. L’allenatore empolese ,poi, afferma che tenteranno di giocarsi le loro chance anche allo Juventus Stadium, cercando di far giungere, il meno possibile, a ridosso della propria area di rigore, Higuain e compagni, impresa titanica considerando la forza propulsiva della banda bianconera.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Massimiliano Allegri si affiderà al “4-2-3-1” applicando un po’ di turnover. In porta ci sarà Neto e non Buffon, con quest’ultimo che riposerà sedendosi in panchina. Lungo gli esterni fiducia ad Alex Sandro sulla sinistra e Dani Alves a destra, coppia centrale formata da Bonucci e Rugani. Sulla mediana spazio a Marchisio e Pjanic, mentre nella trequarti agiranno Cuadrado, Mandzukic e Sturaro a supporto della punta centrale Higuain. Martusciello risponderà con il canonico “ 4-3-1-2” con Skorupski tra i pali, Bellusci e Costa centrali di difesa, Laurini e Pasqual esterni. A centrocampo fiducia al trio Krunic, Diousse, Croce. El Kaddouri agirà nelle vesti di trequartista a sostegno del tandem d’attacco Maccarone-Pucciarelli. L’arbitro della sfida sarà il signor Mariani della sezione di Aprilia. La Vecchia Signora continua a marciare come un rullo compressore, al fine di non perdere punti per strada, per consolidare ancor di più la leadership in campionato. L’ostacolo Empoli non è tra i più insormontabili ma Allegri non abbassa la tensione, ripetendo come un mantra che in questa stagione i bianconeri dovranno issarsi il più lontano possibile, cercando di raggiungere il gradino più in alto del podio anche in coppa Italia che in Champions League.