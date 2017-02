La Juventus non frena la sua corsa. Contro l’Empoli è 2-0.

La Vecchia Signora marcia dritta ed indisturbata verso il sesto titolo consecutivo di campione d’Italia. Nell’anticipo serale del sabato, valevole per la ventiseiesima giornata di serie A, gli uomini di Allegri si sbarazzano dell’Empoli per 2-0 grazie ad un’autorete di Skorupski e il goal di Alex Sandro.

Al netto di questo successo, i bianconeri salgono a quota sessantasei in classifica, consolidando la propria leadership. Provvisoriamente le distanze con le dirette inseguitrici sono di dieci punti dalla Roma, che staserà sarà impegnata nella delicata sfida di San Siro contro l’Inter, e dodici dal Napoli, che è crollato in casa sotto i colpi di un’Atalanta arrembante. La banda di Allegri ottiene la quattordicesima vittoria in casa su altrettanti incontri, conquistando tra l’altro il settimo trionfo consecutivo nell’ultimo periodo. L’Empoli, invece, rimedia l’ottavo ko stagionale lontano dal “Castellani”, restando inchiodato al quartultimo posto con ventidue punti all’attivo, ad otto lunghezze dal Palermo diciottesimo in graduatoria e aldilà della zona salvezza. I toscani non vincono in campionato dal 22 gennaio scorso, quando liquidarono l’Udinese con un secco 1-0, da lì in avanti solamente quattro sconfitte ed un pareggio. Uno score poco rassicurante per chi è chiamato a fare punti al fine di allontanarsi il più possibile dalla zona calda della classifica. La gara ha inizio con un’azione pericolosa a favore della Juventus con Mandzukic che appoggia di testa per Higuain, il quale si gira all’interno dell’area ma la sua conclusione viene intercettata, senza patemi, da Skorupski. A seguire è il turno di Cuadrado, che si libera della marcatura del proprio avversario, per poi lasciar partire un tiro angolato, su cui non riesce ad intervenire Mandzukic, per una questione di centimetri.

I toscani si fanno vedere, per la prima volta, dalle parti di Neto con El Kaddouri, il cui tiro dalla distanza non impensierisce il portiere brasiliano. Nella ripresa i bianconeri si portano in vantaggio al 52’ attraverso un cross dalla corsia di destra di Cuadrado per la testa di Mandzukic, posizionato all’interno dell’area. Il numero diciassette croato impatta con la sfera che termina sulla parte bassa della traversa, con Skorupski che nel disperato tentativo di salvare la propria porta, devia la palla aldilà della linea, propiziando il più classico degli autogoal. La banda di Martusciello prova a dare segnali di vita con Josè Mauri, il cui tiro dalla distanza viene intercettato, in tuffo, da Neto. La Vecchia Signora trova il raddoppio, che fa calare definitivamente il sipario sul match, al 65’ con un’azione tutta sudamericana. Cuadrado appoggia per Dani Alves, il quale a ridosso della linea di porta serve Alex Sandro, con quest’ultimo che aggira la marcatura di Laurini, per poi lasciar partire una conclusione angolata che non lascia scampo a Skorupski. Juventus al sicuro grazie al secondo centro in campionato del terzino sinistro brasiliano. Nei restanti minuti di gara ci proverà il neo entrato Dybala a triplicare le marcature con un tiro a giro che termina non distante dallo specchio della porta. Juventus-Empoli termina così, con l’ennesimo trionfo dei bianconeri, che dopo aver espugnato il Do Dragao in Champions League non lasciano punti per strada in campionato, risolvendo la pratica Empoli in maniera pragmatica e senza fronzoli. Ai microfoni dei giornalisti, Massimiliano Allegri elogia l’atteggiamento dei suoi uomini, che non hanno affatto sottovalutato la gara contro i toscani, nonostante fossero reduci dalla serata magica in quel di Oporto. Il tecnico bianconero dichiara che conquistare tre punti era fondamentale per la corsa scudetto, sottolineando di aver creato un solco significativo con le altre dirette concorrenti. Sessantasei punti sono un buon bottino ma non decisivo per vincere lo scudetto.

Serviranno altre vittorie per concretizzare il sogno di conquistare il sesto titolo consecutivo, dal sapore di record in Italia. Per quanto riguarda il caso Bonucci, l’allenatore livornese comunica che la querelle si sia conclusa nel migliore dei modi, con il difensore bianconero che è tornato a guidare la retroguardia, lasciandosi alle spalle l’incomprensione avuta con il diretto interessato. In merito ai prossimi impegni, Allegri, sposta l’attenzione sulla gara di martedì sera, quando allo Stadium andrà in scena la semifinale d’andata di coppa Italia con il Napoli, match che si preannuncia duro ed ostico, considerando che i partenopei vorranno ben figurare per cancellare l’ultimo ko rimediato in campionato. Giovanni Martusciello, invece, apprezza la prestazione dei suoi ragazzi ma nutre più di un semplice amaro in bocca per l’ennesima sconfitta subita, la quattordicesima in questa stagione.

A suo avviso l’Empoli non poteva far di più al cospetto di una corazzata europea qual è la Juventus, sottolineando che conquistare punti laddove nessuna compagine sia mai riuscita da trenta gare consecutive, rappresentasse una missione dai connotati impossibili. Il tecnico degli azzurri, aggiunge, che la sua squadra dovrà proseguire lungo questo trend di prestazioni, perché solo così riuscirà ad ottenere i punti necessari per conquistare la tanto agognata permanenza in massima serie.