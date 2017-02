Natalie Portman non sarà presente agli Oscar 2017 che si svolgeranno stasera.

L’attrice è stata nominata per un premio per il suo ruolo in ‘Jackie’. Difficilmente vincerà…di solito i premi li danno ai presenti, vedremo come andrà… ma lei era una grande favorita, quindi porte spianate per Emma Stone.

Natalie Portman ha annunciato che salterà gli Oscar di stasera (26 febbraio).

L’attrice è candidata al premio come migliore attrice per la sua interpretazione di Jacqueline Kennedy Onassis nel film Jackie – leggi qui la recensione – . Dovrà vedersela contro Ruth Negga (Loving), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins) ed Isabella Huppert (Elle) nella categoria di migliore attrice per un ruolo principale. Io voterei per Isabella Huppert, che secondo me ha dato una performance incredibile.

In una dichiarazione pubblicata da Variety, Portman ha detto: “A causa della mia gravidanza, non sono in grado di partecipare agli Independent Spirit Awards ed agli Academy Awards. Mi sento così fortunata ad essere in mezzo ai miei colleghi candidati e gli auguro il migliore dei week-end”.

La sua nomination agli Oscar è la terza nella sua carriera. Nel 2010 ha vinto l’Oscar come miglior attrice per Il Cigno Nero ed è stata nominata nel 2004 come miglior attrice non protagonista per la sua parte in Closer.

Portman è in attesa del suo secondo figlio con il marito, co-protagonista in Il Cigno Nero, Swan Benjamin Millepied. La coppia è sposata dal 2012 ed hanno già un figlio insieme, che hanno chiamato Aleph.