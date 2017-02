Casey Affleck è il miglior attore, ma guardate la reazione di Denzel Washington.

La famiglia Affleck sta aggiungendo un altro Oscar in bacheca grazie al Miglior Attore degli Oscar 2017, Casey Affleck.

Casey ha vinto uno degli Oscar più ambiti agli 89° Academy Awards che si sono svolti nella giornata di Domenica (26 febbraio 2017) per la sua interpretazione di uno zio travagliato e riluttante nel bellissimo dramma Manchester by the Sea. Leggi qui la recensione del film.

Casey ha ottenuto un bacio dal fratello Ben e si sentiva quasi soffocato quando ha raccolto il premio:

“Grazie, questo significa tanto per me! Una delle prime persone che mi hanno insegnato a recitare era [collega candidato] Denzel Washington e l’ho appena incontrato questa sera. Grazie! A tutti gli altri candidati, grazie per il vostro grande lavoro. Sono orgoglioso di essere qui perché siete coraggiosi ed ammiro quello che fate! Sono qui solo per il talento e la buona volontà di tante persone.”

Denzel però, sembra non averla presa tanto bene. Si sarà pentito di aver insegnato a Casey i trucchi della recitazione. Quando Affleck stava andando a ritirare il premio ha fatto una faccia che vale più di mille parole. Guardatelo qui sotto, non ridete però:

Denzel Washington non ci ha provato neanche, a fingere di essere felice per Casey Affleck #Oscars https://t.co/jUS6m0Kwm4 pic.twitter.com/BSXDLGrk9A — Il Post Flashes (@IlPostFlashes) 27 febbraio 2017

Affleck era il grande favorito per il premio, avendo già vinto ai BAFTA, Choice Award ed il Golden Globe.

Gli altri nominati per il premio erano: Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) e Denzel Washington (Barriere).

Il fratello maggiore di Casey, Ben Affleck, ha due premi Oscar al suo attivo per la scrittura di “Will Hunting – Genio ribelle” e per il miglior film con “Argo”.

Lo scrittore e regista di Manchester di The Sea, Kenneth Lonergan, ha vinto un premio per la Miglior sceneggiatura originale, ma ha perso per la miglior regia, che è andato a Damien Chazelle, il regista di La La Land. Guarda qui tutti i vincitori della serata.