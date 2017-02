Emma Stone migliore attrice agli Oscar 2017, l’abbraccio con Brie Larson è da brividi.

Emma Stone ha vinto il premio Oscar come migliore attrice in un ruolo principale per la sua interpretazione in La La Land. E’ stato il suo primo Oscar.

La 28 enne stella ha ringraziato i suoi genitori ed il fratello Spencer, così come i suoi amici, il co-protagonista Ryan Gosling, il direttore Damien Chazelle e tutto il cast del del film.

“Ryan Gosling, grazie per avermi fatto ridere e per essere stato il più grande socio in questa folle avventura”, ha detto. “Grazie a tutto il nostro equipaggio, che ha messo cuore ed anima in questo film, io ho intenzione di ringraziarvi tutti singolarmente. Grazie ai miei amici, che amo così tanto.” “Devo ancora crescere tanto come attrice,” ha aggiunto. “E questo ragazzo, si riferisce al premio, è davvero un bel simbolo per continuare in quel viaggio ed io vi sono così grata per questo. Quindi, grazie mille. Grazie.”

Dopo la premiazione ha abbracciato l’attrice Brie Larson, che aveva già vinto il premio per la sua interpretazione in Room.

Emma Stone ha battuto le altre colleghe candidate Isabelle Huppert per Elle, Natalie Portman per Jackie, Ruth Negga per Loving e Meryl Streep per Florence Foster Jenkins.

“Natalie, Isabelle, Meryl, Ruth, siete state tutte così straordinarie e vi ammiro più di quanto riesca ad esprimere a parole”, ha detto Stone.

In La La Land, un musical moderno che prende spunto da molti classici di Hollywood, Stone e Gosling interpretano un attrice ed un musicista jazz che in quel di Los Angeles si innamorano mentre cercano di dare una svolta alla loro carriera. Leggi qui la recensione del film.

Chazelle ha vinto il premio per la miglior regia. Gosling è stato nominato per il suo ruolo, ma ha perso contro Casey Affleck.

