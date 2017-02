Il mistero dell’errore per il miglior film agli Oscar 2017 continua dopo le dichiarazioni di Emma Stone.

La La Land era stato annunciato come miglior film, quando in realtà avrebbe dovuto essere Moonlight.

Il presentatore Warren Beatty è stato colui che ha annunciato il premio e più tardi ha detto che ha aperto la busta ed ha visto il nome di Emma Stone, che aveva appena vinto l’Oscar come miglior attrice, così ha annunciato La La Land come vincitore, anche se ha pensato che fosse strano, suggerendo che probabilmente si trattava di un errore di produzione.

Tuttavia, questo flop diventa sempre più misterioso, e sapete perché? Emma Stone in seguito ha aggiunto che la busta con la scritta “Emma Stone miglior attrice” era nelle sue mani in quel lasso di tempo.

Quindi non c’è nessun rancore da parte di Emma.

Quando l’errore è stato comunicato ed i veri vincitori sono stati accolti sul palco, gli spettatori hanno fotografato la busta che è stata consegnata a Beatty e questa forse riportava la dicitura miglior attrice in un ruolo principale. Quindi c’erano due buste in giro che annunciavano il premio di miglior attrice e gli addetti hanno fatto solo confusione? Pare che sia andata effettivamente così.

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says ‘Actress in a Leading Role’. He must have been handed the wrong one somehow. Yikes. pic.twitter.com/Rma4wp80aX

— Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) 27 febbraio 2017