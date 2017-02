Oscar 2017: le esibizioni musicali tra cui quelle di Justin Timberlake e John Legend.

L’Academy Awards 89° ha portato tutte le nostre canzoni preferite dai film nominati quest’anno.

La miglior canzone originale degli Oscar 2017 – come era previsto – è andata a “City of Stars” di La La Land – leggi qui la recensione -, ma tutti i candidati hanno abbellito la fase finale degli Academy Awards. Qui di seguito, vi presentiamo tutte le performance musicali della serata:

Justin Timberlake ha aperto la notte a ritmi pop e nel modo giusto con la canzone “Can’t Stop the Feeling” per il film Trolls:

John Legend ha realizzato un bellissimo medley di due dei migliori brani del musical La La Land di Damien Chazelle: ‘City of Stars’ e ‘Audition (The Fools Who Dream)’. Ha usato il suo pianoforte ed è stato accompagnato dalla bellissima atmosfera del film.

Lin-Manuel Miranda ha incantato proprio tutti quando ha ricreato il bel brano di Oceania – leggi qui la recensione – ‘How Far I’ll Go’ con la stella Auli’i Cravalho.

Sting “infine” ha regalato uno dei momenti più emozionanti della serata con ‘The Empty Chair‘ di Jim: The James Foley Story, il documentario che racconta la tragica morte di un fotografo in guerra.