Ariana Grande & Future pubblicano il video per Everyday.

La ragazza di Mac Miller ha caricato su VEVO nella giornata di ieri il video musicale ufficiale di “Everyday”, una collaborazione con Future, che è il suo nuovo singolo estratto dall’album “Dangerous Woman”.

Diretto da Chris Marrs Piliero, il video ci mostra Ariana e Future in situazioni di quotidianità, tipo in una lavanderia a gettoni, in autobus o uffici. La cosa strana? Beh, da un momento all’altro ci sarà una forte affinità di coppia tra le persone presenti nel video per Everyday.

Ogni giorno ci si innamora? Oppure bisogna fare l’amore ogni giorno? Con questo tabù ti lasciamo al video musicale ufficiale di Everyday.