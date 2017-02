Trailer per Bright, il film action/fantasy Netflix con Will Smith.

Netflix ha pubblicato il primo teaser per il suo prossimo film d’azione/fantasy con Will Smith.

La clip vede la stella pattugliare le strade armato fino ai denti prima che il tutto prenderà una svolta terrificante e strana.

La star dice: “Sto pensando che questa situazione non finirà bene”

Il film è ambientato in un presente alternativo, con gli esseri umani, orchi, elfi e fate che vivono tra di loro sin dalla notte dei tempi.

Descritto come “genere-bending”, Bright seguirà le vicende di due poliziotti: Ward (Will Smith) e Jakoby (Joel Edgerton), a partire dalla notte in cui l’oscurità altererà il futuro ed il loro mondo.

Il film è stato scritto da Max Landis, e la Netflix ci ha investito parecchio, si parla di più di 90 milioni di dollari.

Il gigante dello streaming ha superato la Warner Bros/MGM per i diritti di Bright, ed ha pagato il talento 45 milioni di dollari, più altri 45 milioni per la ripresa ed altri 5 milioni per la sceneggiatura.

Con tutti quei soldi spesi, speriamo che sia meglio di Suicide Squad.

In Bright compaiono anche Noomi Rapace, Edgar Ramirez e Margaret Cho. Il film uscirà su Netflix nel mese di dicembre.