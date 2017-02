Ed Sheeran presenta Eraser, la sua nuova canzone rap estratta da Divide.

Ed Sheeran fa debuttare la nuova canzone “Eraser” in esclusiva su SBTV.

Il 3 marzo è dietro l’angolo e Ed Sheeran sta cercando di ottimizzare il tempo per presentare al meglio i brani del suo prossimo album “÷”. L’ultima canzone è “Eraser“, che in primo luogo è stata cantata in anteprima il mese scorso durante un’intervista su “The Breakfast Show”. Ed ha eseguito la versione completa della canzone mezzo/rap – sembra un po’ lo stile Eminem all’inizio – esclusivamente per SBTV (che stanno celebrando il loro 10° anniversario).

“Eraser” è l’apertura di “÷”. Nella canzone Ed Sheeran parla della sua vita, della carriera, delle insicurezze e delle realizzazioni.

Ascolta Eraser qui sotto.