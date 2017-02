Emma Watson odia fare foto con i fan ma non dice di no alle domande su Harry Potter.

La star di Harry Potter non ha alcun problema fermarsi e parlare con i fan, ma lei se la prende un sacco quando vogliono fotografarla o riprenderla.

“Per me è la differenza tra l’essere in grado di avere una vita e non farlo”, dice alla rivista Vanity Fair. “Se qualcuno prende una fotografia di me e la invia entro due secondi, ha creato un indicatore di posizione e sono localizzabile nel raggio di 10 metri. Si può vedere quello che sto indossando e cosa sto facendo. Io odio dare i miei dati di posizione.”

“Dico ai fan che mi siederò e risponderò ad ogni singola domanda del fandom di Harry Potter, ma non riesco proprio a fare un selfie,” continua. “Devo scegliere con attenzione e scegliere il momento giusto per interagire. Ai bambini non dico di no, per esempio.”