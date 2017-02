Tra Fiorentina e Torino va in scena la gara dei rimpianti.

La ventiseiesima giornata chiude i battenti con il pareggio di 2-2 tra Fiorentina e Torino.

Al netto di questo risultato, i Viola compiono un piccolo passo in avanti in classifica, salendo a quota quarantuno, all’ottavo posto. La compagine gigliata continua a mantenere inviolato il Franchi in campionato, dove ha inanellato sei vittorie e sette pareggi. I granata, invece, ottengono il trentaseiesimo punto della stagione, che colloca la banda di Mihajlovic al nono posto, lontano da patemi riguardanti la zona salvezza ma altresì distante quattordici punti dall’ultimo gradino utile per conquistare un posto per la prossima Europa. Un pareggio che scontenta entrambe le compagini, con i tifosi viola che per l’intero svolgimento della gara hanno invocato l’esonero del tecnico lusitano Paulo Sousa, ed invece, al triplice fischio finale, i vertici dirigenziali del club toscano si sono riuniti per svolgere un veloce summit in cui è stata donata ulteriore fiducia all’allenatore viola, almeno fino a giugno, poi a partire dall’estate le strade del tecnico portoghese e della Fiorentina si separeranno inevitabilmente.

Il match ha inizio con i padroni di casa che mostrano un piglio arrembante e convincente a tal punto da portarsi in vantaggio all’ 8’ minuto, grazie ad un’incursione in area di Chiesa che serve Borja Valero, il quale estrae dal cilindro una conclusione respinta da Hart, che però è costretto ad arrendersi di fronte al tap-in ravvicinato di Saponara. Per il numero ventuno viola, si tratta del terzo goal in campionato, il primo con la maglia della Fiorentina, dopo i due realizzati tra le fila dell’Empoli. La banda di Sousa continua ad imprimere il ritmo alla gara, filtrando con il raddoppio in varie occasioni, prima con Kalinic, il quale imbeccato in profondità, effettua una conclusione con Hart in uscita, ma è abile l’estremo difensore inglese a deviare la palla sul fondo e a seguire con Tello che tenta di superare il portiere granata, ma la palla carambola all’interno dell’area, dove Kalinic tenta il colpo vincente per ribadire in rete, non inquadrando, però, lo specchio della porta. Il raddoppio dei padroni di casa giunge al 38’ dagli sviluppi di un corner calciato da Borja Valero, dove è Kalinic a colpire di testa, insaccando la sfera alle spalle di Hart. È il centro numero dodici in campionato per l’attaccante croato, sempre più punta di diamante nella compagine gigliata. Nella ripresa, il Torino apparso alquanto abulico ed evanescente in avanti, suona la carica. Al 62’ l’arbitro Giacomelli ravvisa un contatto falloso in area di Salcedo ai danni di Boyè, decretando il penalty.

Dagli undici metri si presenta Belotti che spedisce la palla sulla traversa. Per la squadra granata si tratta del quinto errore dal dischetto, una maledizione che continua imperterrita. Gli ospiti non si scoraggiano, continuando a cingere d’assedio la metà campo avversaria. Al 65’ la banda di Mihajlovic accorcia le distanze con Boyè che ,all’interno dell’area, appoggia per Moretti, il quale dal versante di destra scodella al centro un assist per Belotti, che di testa, da due passi della linea di porta, insacca in rete. Paulo Sousa toglie dal rettangolo di gioco Sanchez e Saponara, entrambi per problemi fisici, concedendo spazio rispettivamente a Tomovic e Cristoforo. La compagine viola perde in quanto a smalto ed imprevedibilità in avanti, lasciando terreno fertile ai granata al fine di agguantare l’insperato pareggio. Pareggio che avviene puntualmente all’ 85’ con Baselli che scodella un assist pregevole per Belotti, il quale defilato sulla destra, impatta la sfera di piatto, dando vita ad una traiettoria angolata che trafigge Tatarusanu. Due a due, grazie al centro numero diciannove in campionato del “gallo”, leader nella speciale classifica marcatori, in compagnia di Dzeko ed Higuain. La sfida si chiude con un’azione dubbia all’interno dell’area granata, con la prolungata trattenuta di Lukic su Chiesa, un comportamento irregolare non segnalato da Giacomelli ma che rivedendo al replay, meritava di essere sanzionato con un rigore a favore dei viola. Al triplice fischio finale del match, Paulo Sousa, ribadisce che i suoi ragazzi dovranno continuare a lavorare con il massimo impegno ed una spiccata attenzione, evitando di ripetere quei black-out di concentrazione messi in mostra sia contro il Toro che con il Borussia Monchengladbach in Europa League. Sulle polemiche da parte del pubblico gigliata, glissa, affermando che ci sia ancora del tempo prima di parlare del suo futuro. L’aspetto essenziale è ora quello di pensare al bene della Fiorentina, provando a conquistare un posto utile per la prossima Europa.

In merito alle sostituzioni effettuate, Sousa ha affermato che sia Sanchez che Saponara avessero ravvisato problemi fisici e di stanchezza, motivo per cui abbia ritenuto giusto toglierli dal campo. Sinisa Mihajlovic, tecnico del Toro, parla di granata dal doppio volto. Molli e impacciati nella prima frazione di gioco, arrembanti ed aggressivi nella ripresa. Peccato per il pareggio, in quanto abbiano sfiorato la vittoria, se solo il calcio di rigore tirato da Belotti fosse andato in rete. Il serbo commenta che in questa stagione i granata non siano particolarmente fortunati dagli undici metri, fermo restando che il rigorista designato da qui al termine del campionato resti il “gallo”. Proprio in merito a Belotti, Mihajlovic dichiara che il numero nove del Toro abbia tutte le carte in regola per diventare un attaccante di primissimo piano a livello europeo e se avesse messo a bersaglio anche i tre penalty, da lui falliti, ora staremo parlando del leader della classifica cannonieri, superando in questa speciale graduatoria due mostri sacri come Higuain e Dzeko. Il pareggio del Franchi non entusiasma particolarmente la squadra granata, considerando che nelle prime otto gare di campionato del 2017, il Torino abbia vinto una sola volta, troppo poco per chi ad un certo punto della stagione poteva mirare con ambizione verso traguardi di gran lunga più prestigiosi.