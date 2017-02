Keyshia Cole ci insegna come trattare il ragazzo che tradisce nel video per You.

Non si scherza con Keyshia Cole. Meglio non spezzarli il cuore…guardate che succede altrimenti.

La cantante R&B ha pubblicato su VEVO questo martedì mattina il video musicale ufficiale per la sua canzone “You“, con Remy Ma (la nemesi di Nicki Minaj) ed il rapper French Montana. You è l’ultimo singolo ad essere estratto dal suo prossimo album in studio e settimo complessivo.

Nel video l’ex ragazzo di Keyshia è stato infedele e ne pagherà le conseguenze. Purtroppo per lui ha fatto un torto alla donna sbagliata.

Keyshia Cole all’inizio parlerà con gli agenti circa la scomparsa del suo fidanzato. Ma quando i poliziotti se ne vanno, lei aprirà un armadio, e voilà! Ecco il ragazzo con le mani legate e la bocca imbavagliata. Remy Ma farà presto la sua comparsa ed, insieme a Keyshia, inizierà a torturare il povero ex fidanzato di Keyshia. Poi arriverà French Montana che finirà il lavoro programmato dalla Cole.

Anche voi fate così al vostro partner?