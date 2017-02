Lyric video per Living Out Loud, il singolo di Sia & Brooke Candy.

Brooke Candy & Sia insieme in Living Out Loud.

Per la rapper Americana Brooke Candy, una collaborazione con Sia è speciale e va sfruttata nel migliore dei modi, perché ci sono le potenzialità per trasformare il brano in una hit. Per crescere bisogna anche snaturarsi e provare qualcosa di diverso ed originale. Bene, in “Living Out Loud” lei ha fatto questo.

“Living Out Loud” è un brano pop/house molto orecchiabile, la cui produzione è stata affidata a KDA.

La canzone è stata rilasciata il 3 febbraio mentre oggi, 28 febbraio 2017, possiamo ascoltare e leggere il lyric video ufficiale, pubblicato su VEVO. Guardatelo qui sotto.