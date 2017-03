Casey Affleck risponde alle accuse di molestie sessuali.

Casey Affleck ha risposto alle accuse di molestie sessuali contro di lui ed alla reazione sui social dopo la sua vittoria agli Oscar 2017.

Il 41 enne attore ha vinto un Oscar nella giornata di domenica per il suo ruolo in Manchester by the Sea, e gli elettori della Academy sono stati da allora criticati per aver ignorato le polemiche circa le molestie sessuali.

Affleck ha spiegato al The Boston Globe che è legalmente proibito parlarne, ed ha affermato che chi critica on-line non conosce la storia completa.

“Credo che qualsiasi tipo di maltrattamento verso chiunque, per qualsiasi motivo, sia inaccettabile e ripugnante, e tutti meritano di essere trattati con rispetto nei luoghi di lavoro ed in qualsiasi altro luogo”, ha detto al giornale. “Non c’è davvero nulla che io possa fare a questo proposito, diversamente dal vivere la mia vita nel modo in cui la vivo.”

Si è sostenuto che, quando Affleck ha accettato il suo premio da Brie Larson, lei non sembrava felice, ed infatti non è riuscita ad applaudirlo.

La miglior attrice non protagonista Viola Davis era apparentemente impressionata da Affleck, quando ha posato con gli altri vincitori degli Oscar durante una foto dietro le quinte.

Nel 2010, Affleck è stato accusato da due donne, un produttore e direttore della fotografia di Joaquin Phoenix – Io sono qui!, di molestie sessuali. Affleck recitava nel film.

Il direttore della fotografia Magdalena Gorka lo ha citato in giudizio per 2.25 milioni di dollari, ed il produttore Amanda White per 2 milioni di dollari. Affleck ha negato le accuse.

Nel frattempo, la carriera cinematografica di Affleck continua inalterata dato che sta dirigendo ed interpretando il film drammatico Light of My Life.