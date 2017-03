Ascolta l’anteprima di Green Light di Lorde, il nuovo singolo.

Lorde ha eseguito “Green Light” per le strade della sua città natale.

Su un maxi-schermo è apparso in anteprima il suo nuovo singolo. Confermato come “Green Light“, ha debuttato per decisione di Lorde in un luogo preciso. La cantante ha detto ai fan di andare nella sua città natale Auckland, in Nuova Zelanda, ieri sera. Molti fan non si sono lasciati scappare l’occasione di ascoltare il nuovo singolo ed hanno documentato l’evento.

LORDE – GREEN LIGHT

3/2/17 NYC & 3/3/17 NZ

“Green Light” suona come un inno uptempo. Potrebbe essere la sua canzone più tradizionale fino ad oggi?

Manca un giorno all’uscita ufficiale del singolo, quindi per ora gustiamoci questa piccola anteprima audio.