Chi sostituirà Beyoncé ai Coachella 2017? Sarà Lady Gaga.

Beyoncé doveva esibirsi in questa edizione del festival, insieme ai Radiohead e Kendrick Lamar, ma è stata costretta a tirarsi fuori su ordine del medico dopo il recente annuncio della gravidanza. Si esibirà nel 2018.

Chi dovrà sostituirla? Playboy riferisce che “fonti interne” vicine alla band hanno suggerito che potrebbe essere il duo francese.

“Una fonte anonima che lavora nella produzione dei Daft Punk ha confermato a Playboy che i robot stanno progettando un importante tour per questa primavera. Coachella sarebbe il posto perfetto per dare il via, prosegue il rapporto.

I Daft Punk mancano nella scaletta dei Coachella da quasi dieci anni, si esibirono nel 2006.

La band ha recentemente fatto il suo ritorno dal vivo ai Grammy, eseguendo ‘I Feel It Coming’ con The Weeknd.

Aggiornamento: Lady Gaga ha confermato di sostituire Beyonce ai Coachella 2017. Gli organizzatori dell’evento, annunciando la sua performance, hanno semplicemente detto: “Facciamo festa nel deserto”.

I Coachella 2017 si svolgeranno nell’arco di due fine settimana: il 14-16 aprile ed il 21-23 aprile 2017. Il festival si svolge presso l’Empire Polo Club in Indio, California. I biglietti sono disponibili qui.

Nel frattempo, l’uomo che gestisce la casa madre di Coachella AEG, Philip Anschutz, è stato accusato di donare fondi ai gruppi che prendono una posizione forte contro le questioni LGBTQ e sul cambiamento climatico.