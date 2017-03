Avril Lavigne tornerà nel 2017 con un nuovo album. Scopri i dettagli.

La cantante ha annunciato via Twitter che ha firmato un nuovo contratto discografico e verrà pubblicato il suo sesto album in studio nel 2017.

Incredibly excited to be a part of the @BMG_US family & be working with them on the release of #AL6! So excited to share more with you guys! pic.twitter.com/vuwabdBUEm

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 1 marzo 2017