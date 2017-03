Bruno Mars balla no-stop nel video per That’s What I Like, il secondo singolo da 24K Magic.

Quando si dice video fatto in poco tempo!

Quando si ha una bella canzone, non è necessario fare molto per la produzione di un bel video musicale. Questo è il caso di Bruno Mars con la clip per “That’s What I Like“, l’ultimo singolo ufficiale estratto dall’album “24K Magic” del cantante hawaiano.

Il video ci mostra Bruno mentre balla in continuazione attorno ad uno sfondo animato. Ci sono molti artisti che ricorrono a questo tipo di video ultimamente, forse per ovviare al poco tempo disponibile per via dei tour o lavori discografici.

Forse sarebbe stato meglio un video in live, non saprei. Comunque godiamoci la danza di Bruno, prendiamo quello che arriva.