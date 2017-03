La nuova canzone dei Coldplay è Hypnotised, inclusa in un nuovo album. Scopri i dettagli di questo progetto.

Nuovo EP e nuova canzone dei Coldplay.

I Coldplay hanno appena annunciato che pubblicheranno un nuovo EP chiamato “Kaleidoscope” il prossimo 2 giugno. Il EP sarà caratterizzato da “cinque nuove canzoni“, ed una di queste è la loro recente collaborazione con i The Chainsmokers “Something Like This“.

Questa mattina abbiamo potuto sentire il nuovo singolo ufficiale che i Coldplay hanno caricato su YouTube e che sarà incluso in “Kaleidoscope”. Questo nuovo brano si chiama “Hypnotised“.

Hypnotised è una canzone tranquilla e rilassante in cui Chris Martin canta su come si sente stordito dalla bellezza della persona che ama. Anche il lyric video che potete ascoltare e leggere qui sotto, trasmette un senso di relax sia nelle immagini che nell’audio.

“Ora mi sento ipnotizzato, si, viaggio nella mente quando guardo i tuoi occhi,” canta Martin nel nuovo brano dei Coldplay.