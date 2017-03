Ascolta Iggy Azalea in “Can’t Lose”, la nuova canzone con Lil Uzi Vert.

Un rap divertente per Iggy.

L’album di Iggy Azalea “Digital Distortion” è stato ritardato a lungo, ma lei vuole mantenere la promessa e farlo uscire presto, ingannando l’attesa rilasciando delle nuove canzoni. La rapper australiana ha pubblicato una canzone dal titolo “Can’t Lose“, con Lil Uzi Vert che farà parte del recente mixtape “Direct Deposit“.

Iggy ha scelto Can’t Lose perché crede molto in questa canzone e vorrà renderlo un singolo ufficiale a tutti gli effetti. Siamo lontani dal successo Fancy e lei vuole raddrizzare il tiro. I testi del brano sono molto divertenti ed anche Lil Uzi Vert non fa solamente da comparsa. E’ un pezzo che funziona. A voi piace? Ovviamente non siamo ai livelli di Fancy.