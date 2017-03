Da applausi Love Is Alive di Lea Michele, una ballata toccante ed armoniosa.

Trovatemi uno in Italia che non sa chi sia Lea Michele di Glee. Questa ragazza è una delle attrici più apprezzate nel panorama teen nostrano per via del suo personaggio nella serie musical di successo.

Ormai è passato tanto tempo dalla morte di Cory Monteith, suo ex fidanzato nella serie e nella vita reale, e la ragazza ha deciso di porre un nuovo inizio alla sua carriera musicale presentando un nuovo progetto.

Ecco quindi che presentiamo il suo nuovo singolo “Love Is Alive“, le parole parlano da sole, l’amore vive, un brano che ben si sposa con l’inizio della primavera, con i primi amore e quelle serenate.

“Love Is Alive” è una gloriosa ballata su pianoforte in cui Lea Michele canta un testo toccante.

“E’ una canzone così speciale per me. Volevo un brano dell’album che rappresentasse la mia vita in questo momento, e questo singolo lo fa nel modo giusto. Si tratta di credere nell’amore, nella sua potenza e bellezza. Ero davvero felice durante la registrazione, e spero che porterà la stessa luce e gioia anche a tutti gli altri che l’ascolteranno,” dice Lea Michele.

“Love Is Alive” è il primo singolo ufficiale estratto dal prossimo album e secondo in studio di Lea, intitolato “Places”, che sarà pubblicato verso la fine dell’anno con la Columbia Records.

La canzone è bella e tratta un tema forte, ma chissà se conquisterà le radio. Non è immediata ma è profonda e se c’è riuscita Adele, perché non potrà riuscirci anche Lea? Ascoltate Love Is Alive di Leah Michele qui sotto.